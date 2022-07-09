Україна отримає грант на $1,7 мільярда для оплати медичних послуг, – Шмигаль

Україна отримає $1,7 млрд гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану РФ широкомасштабну агресію проти України...Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів", – наголосив він.

Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР

Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.