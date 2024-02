США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 мільйонів

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" .

"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже $368 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде РФ", – написав він.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.