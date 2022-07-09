США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 мільйонів
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" .
"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже $368 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде РФ", – написав він.
Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022
Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $400 млн. Із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $9,2 млрд безпекової допомоги.