"Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів "Приват24"

У ніч на 10 липня відбуватимуться регламентні роботи у "Приват24", з 00:00 до 05:00 сервіси будуть недоступні.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку" у Facebook.

Зазначається, що з 00:00 до 5:00 10 липня сервіси будуть тимчасово недоступні як в додатку, так і у web-версії "Приват24".

"Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати над безпечною і якісною роботою сервісів. Вибачте за тимчасові незручності і дякуємо за розуміння!", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Приватбанк" переніс свій дата-центр до Євросоюзу, побоюючись загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі. Загалом було перенесено 3500 серверів; понад 4 петабайт клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару". Також було перенесено понад 270 важливих застосунків.