Міносвіти планує додати документи про освіту в "Дію"

Міністерство освіти й науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку "Дія".

Як повідомляє пресслужба Міносвіти, вже підготовано проєкт постанови Кабміну щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку "Дія".

Крім того, вже зараз завдяки сервісу ЄДЕБО "Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО" здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту – не потрібні.

Інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту. Отримана виписка з цього Реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європейського простору вищої освіти.