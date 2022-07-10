Shell та чеська СEZ поставлять 7 мільярдів кубометрів газу на плавучий термінал у Нідерландах
Про це йдеться в повідомленні оператора об'єкта, передає Інтерфакс-Україна.
EemsEnergyTerminal очікує, що 1 млрд кубометрів потужностей, що залишиться, буде продано в найближчі місяці.
До цього року в Нідерландах був лише СПГ-термінал у порту Роттердам. Розширення Емсхавена та оптимізація у Роттердамі подвоїть імпортні потужності для СПГ.
СПГ-термінал у порту Емсхейвен складатиметься з двох плавучих FSRU (плавучих установок для зберігання та регазифікації), Exmar S188 та Golar Igloo. S188 нещодавно прибула в порт Роттердама, де вона буде підготовлена для використання в Емсхавені.
Очікується, що обидва FSRU прибудуть до порту Емсхавен наприкінці серпня. Разом вони мають пропускну спроможність приблизно 8 млрд кубометрів на рік.
Протягом наступних п'яти років у порту Емсхейвен установки FSRU будуть перетворювати CПГ назад у його газоподібну форму. Термінал також зможе зберігати СПГ. Перший СПГ передбачається поставити в мережу вже цієї осені.