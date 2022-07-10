Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівників МВС, управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових від сплати військового збору.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

20 червня Верховна Рада ухвалила закон №7432, який звільняє українських військовослужбовців від сплати військового збору.

"Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових видатків з державного або місцевого бюджету", – наголошувалося в пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що документ покращить матеріальне становище військовослужбовців.

Воєнний збір було запроваджено у 2014 році у розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, у тому числі у 2021 році – 28,6 млрд грн.