Франція готується до повного відключення газу Росією

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи.

Про це Ле Мер заявив на економічному форумі в місті Екс-ан-Прованс, передає Європейська правда.

"Давайте готуватися до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", – сказав Ле Мер.

Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain.

Французький уряд запропонував низку заходів щодо управління можливими перебоями в постачанні газу, включно з можливістю реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності.

Законопроєкт обговорюватиметься у Національних зборах Франції наступного тижня.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.