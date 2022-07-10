Набув чинності закон про Антикорупційну стратегію України до 2025 року

Закон про Антикорупційну стратегію України до 2025 року набув чинності 10 липня після його публікації в газеті "Голос України".

Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Закон вчора опубліковано в газеті "Голос України", а сьогодні він набирає чинності. Відповідний документ президент України підписав 7 липня", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що НАЗК з урядом, громадськістю та бізнесом уже розпочали спільну роботу над розробкою державної програми з виконання Антикорупційної стратегії. У ній будуть визначені конкретні завдання для подолання корупції та органи влади, відповідальні за їх виконання. НАЗК забезпечить максимально інклюзивний процес.

Крім того, НАЗК розробить спеціальний IT-інструмент, аби громадськість могла слідкувати за виконанням Антикорупційної стратегії.

У НАЗК нагадали, що Антикорупційна стратегія прискорює європейську інтеграцію держави. Питання про наявність такої стратегії зокрема є і в опитувальнику ЄС, який заповнювала Україна.

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Нагадаємо, 20 червня парламент ухвалив закон, яким затвердив Антикорупційну стратегію України до 2025 року.

Антикорупційна стратегія складається із чотирьох розділів. Перший із них присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в наступні п'ять років. Інші розділи документа містять опис певних проблем та очікування стратегічних результатів, які слід досягти для їх вирішення.

Згідно з документом, оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування передбачає усунення дублювання повноважень різними органами, тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, що характеризуються високим рівнем корупційних ризиків. Стратегія також передбачає цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкритість даних.

Передбачається також необхідність забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Згідно з ухваленим законом, при НАЗК буде створено робочу групу з питань антикорупційної політики (координаційну робочу консультативно-дорадчу групу) як орган, співголовами якої є голова НАЗК та міністр Кабінету міністрів України. Персональний склад рабгрупи затверджується урядом, зокрема, за згодою до неї можуть входити і народні депутати. Основними її завданнями є сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії та виконання заходів державної антикорупційної програми.

Верховна Рада щороку не пізніше 1 червня має проводити парламентські слухання з питань реалізації Антикорупційної стратегії. Водночас НАЗК зобов'язується розробляти новий проєкт Антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня того року, в якому завершується дія попередньої. Крім того, Нацагентство має щороку до 1 квітня поінформувати Кабмін про результати виконання заходів державної антикорупційної програми щодо виконання Антикорупційної стратегії.