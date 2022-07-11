У "Дії" можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон

Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити в "Дії".

Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада України, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

"Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн", – пояснили в ДПС.

Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

Як повідомлялося, в застосунку "Дія" незабаром можна буде перевірити справжність нотаріального документа.

До того Міністерство цифрової трансформації запустило в застосунку "Дія" бета-тестування електронного пенсійного посвідчення, а також посвідки на тимчасове або постійне проживання.