За час воєнного стану на блокпостах виявили понад 900 автівок, які були в розшуку, – МВС

За час дії воєнного стану в Україні співробітники поліції виявили на блокпостах 909 автівок, які перебували в розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Також оперативники перевірили та встановили 341 особу, що перебувала в розшуку. Крім того, завдяки роботі блокпостів також знайшли 41 безвісти зниклу особу.

"Було встановлено 2713 підозрілих громадян, які, ймовірно, причетні до диверсійної та колабораційної діяльності. З них співробітникам СБУ передано 1767 осіб. Крім цього, вилучено 600 одиниць вогнепальної зброї, 40 тисяч набоїв, 296 гранат, 157 одиниць холодної зброї", – додали в МВС.

Зазначається, що військовослужбовці Національної гвардії, які цілодобово чергують на 190 блокпостах, регулярно затримують диверсантів та правопорушників.

Також гвардійські підрозділи розвідки впродовж минулого тижня виявили 301 ціль противника. Серед них – ворожі пункти управління, позиції окупантів, техніка та інші засоби загарбників.