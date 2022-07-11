"Альфа-Банк" в Україні змінив назву

У понеділок, 11 липня, "Альфа-Банк"в Україні змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляє Finclub із посиланням на лист кредитної установи.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк". Англійською банк тепер буде йменуватися "Joint Stock Company Sense Bank", – йдеться у ньому.

Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, цю інформацію також підтверджує публікація банку в системі розкриття НКЦПФР про проведення дистанційно 12 серпня зборів акціонерів з пунктом про перейменування. Крім того, на зборах планується розглянути питання внесення змін до статуту, положення про збори акціонерів та наглядової ради, а також у Принципи корпоративного управління.

Раніше Сімеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомляв, що правління українського банку вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", – казав він.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" Україна, за даними Нацбанку, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5 місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.