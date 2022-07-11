Через російську агресію зафіксовано 500 пошкоджень електромереж

Від початку російсько-української війни Держенергонагляд за результатами оглядів склав 527 дефектних актів на пошкоджені об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Станом на 7 липня 2022 року за результатами оглядів вже складено 527 дефектних актів на пошкоджені об’єкти та частина актів знаходяться на стадії оформлення", – йдеться у повідомленні.

Загалом представники територіальних органів Держенергонагляду оглянули 817 пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок російської агресії. Оглянуто об’єкти у 12 операторів систем розподілу.

Як повідомлялося, "Укренерго" відремонтувало 100% магістральних мереж, пошкоджених обстрілами російських загарбників на півночі та в центрі України.