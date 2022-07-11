Суд арештував активи виробника побутової хімії "Ушастый нянь" на Вінниччині вартістю 2 мільярда (оновлено)

На Вінниччині за ініціативи Служби безпеки арештовано активи російської компанії на понад 2 млрд грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, вказана компанія спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників, а саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії "Єдиная Росія".

СБУ не уточнює назву підприємства та прізвище його власника. Однак, як відомо, розташоване у Вінниці ПрАТ "Вінницяпобутхім" належить російському мільярдеру, гендиректору та співвласнику групи "Невська косметика" Володимиру Плєсовскіх, який придбав "Вінницяпобутхім" у 2006 році. Зараз підприємство виробляє засоби для прання під російськими брендами Sarma та "Ушастый нянь". Цю продукцію можна впізнати на світлинах, оприлюднених Офісом генпрокурора.

"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів", – йдеться у повідомленні.

За ініціативи СБУ схему з виведення активів було заблоковано, наразі за рішенням суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема: корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн; виробленої продукції та сировини, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах підприємства.

Досудове розслідування за цим фактом триває за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);

ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

Під час обшуків правоохоронці вилучили термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання та документи з доказами протиправної діяльності, а також опломбували 70 одиниць устаткування для виробництва побутової хімії, складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою до 100 тис. тонн.

Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).