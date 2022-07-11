Українська ІТ-армія атакувала ще 800 російських ресурсів

Із 27 червня до 10 липня українська ІТ-армія атакувала більше ніж 800 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, хакери "вирішили привітати росіян" з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів РФ привітання з Днем Конституції України.

Також був атакований сайт "Роскосмосу". Зазначається, що це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО.

Крім того, через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. "Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку РФ", – кажуть у Мінцифри.

До того ж "Росэлторг" – найбільший тендерний майданчик рф, який належить уряду Москви та банку ВТБ, "загубив" конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів.

Водночас хакери продовжували атакувати російські ЗМІ.

Також було паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів.

При цьому, через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів РФ, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.

Як повідомлялося, за чотири місяці повномасштабної війни українською ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів.

До ІТ-армії, яка почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення приєдналося понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу.