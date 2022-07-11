У Данії зафіксували найбільше за 40 років зростання цін

У Данії повідомляють про найбільше річне зростання цін з 1983 року.

Про це повідомляє DR, наводячи дані статистичного відомства, передає Європейська правда.

Так, у травні індекс споживчих цін зріс на 7,4%, а в червні – на 8,2%, порівняно з цим самим місяцем у 2021 році.

"Це найвище річне зростання індексу споживчих цін з 1983 року, коли зростання склало 8,7%", – зазначають у статвідомстві.

Зростання цін на базові товари склало 12,7% – найбільше з 1982 року. Найбільш стрімко подорожчали природний газ і пальне.

Як повідомлялося, споживчі ціни в єврозоні у червні збільшилися на 8,6% у річному вираженні після зростання на 8,1% у травні. Це максимальний показник за історію підрахунків.