"Газпром" зменшив постачання газу до Італії на третину

Італійська енергетична група Eni заявила, що на сьогодні отримає приблизно на третину менше газу від російського "Газпрому" порівняно із середніми обсягами, поставленими за останні кілька днів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.



Так, "Газпром" поставить близько 21 млн кубометрів газу, тоді як за останні кілька днів Eni отримувала добовий обсяг близько 32 млн кубометрів.

Як повідомлялося, після вторгнення РФ в Україну Італія намагається відмовитися від залежності від російського газу та створити достатні запаси до настання зими.

За даними оператора газової мережі Snam, наразі Італія заповнила приблизно 64% своїх газових сховищ.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові 10-денні роботи. Через це постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

До того міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

Раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.