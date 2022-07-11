Естонія закрила кордон для підсанкційних російських товарів

В Естонії відсьогодні набирає чинності заборона на ввезення до Росії та вивезення з неї підсанкційних товарів, яка поширюється і на приватних осіб.

Про це повідомляє податково-митний департамент країни, передає Delfi.

Зазначається, що 10 липня закінчився перехідний період, який дозволяв за раніше укладеними договорами імпортувати до ЄС або експортувати з ЄС до РФ певні санкційні товари. Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях.



Заборона пов'язана з ухваленими ЄС санкціями.



Зокрема з РФ більше не можна ввозити до Естонії старі та нові меблі та її частини, деревину та вироби з неї, калійні добрива, нові пневматичні шини, цемент, ікру, нову або використану тару, таку як скляні пляшки та банки тощо.

Також з РФ заборонено ввозити такі спиртні напої, як горілка, джин, лікери та інше.

Крім того, до Росії заборонено вивозити більше готівки, ніж це необхідно для поїздки, побутову електроніку вартістю понад 750 євро (смартфони, ноутбуки та ін.) та інші предмети вартістю понад 300 євро. Обмеження не поширюється на особисті речі, включаючи смартфон, верхній одяг і т.д.

Також у відомстві нагадали, що порушення міжнародних санкцій карається штрафом або позбавленням волі на строк до п'яти років. Те саме правопорушення, якщо воно скоєно юридичною особою, карається штрафом.

Як повідомлялося, Литва в понеділок, 11 липня, розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви.