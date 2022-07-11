Ціни на автогаз у великих мережах АЗС знизилися ще на 50 копійок за літр

Середня ціна на скраплений газ за вихідні, з 8 по 11 липня, у мережах АЗС знизилася на 52 копійки – до 36,61 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях WOG автогаз здешевшав на 1 грн – до 35,98 грн/л. На стільки ж знизилась ціна на продукт у мережі SOCAR – до 36,98 грн/л.

У мережі UPG продукт здешевшав на 1,5 грн – до 35 грн/л, на станціях "Укргазвидобування" – на 2 грн, до 36 грн/л.

На 1 грн знизили ціни Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" і Mango. Крім того, на 0,22-0,76 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Автотранс" та інших.