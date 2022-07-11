Третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни, – Нацбанк

На ринку залишилося 190 кредитних спілок із загальним обсягом активів близько 2 млрд грн, що на 31% менше, ніж наприкінці лютого – 275 спілок.

Про це повідомили виконувач директора департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов Нацбанку Сергій Савчук та головний експерт офісу правління регулятора Сергій Безпалий, передає Інтерфакс-Україна.



"Сьогодні на ринку залишилося майже 190 кредитних спілок із загальним обсягом активів близько 2 млрд грн, що становить менше 0,5% від загального обсягу фінансового ринку України...На жаль, війна завдала нищівного удару по ринку", – наголосили вони у колонці агентству.



За їхніми словами, сьогодні близько 20 кредитних спілок залишилися на тимчасово окупованих після 24 лютого територіях, 17 досі перебувають або були в зоні бойових дій, ще 24 кредитні спілки, враховуючи евакуацію більшості працівників, фактично не провадять діяльність.



Зазначається, що лише за перші три місяці війни рівень NPL (непрацюючих кредитів) зріс удвічі, а окремі спілки мають 85-90% простроченого кредитного портфеля.