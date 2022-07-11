Єврооблігації України втратили половину вартості з початку активних боїв на Донбасі, – Bloomberg

Українські єврооблігації дешевшають уже сім тижнів поспіль, відколи тривають важкі бої з російськими силами на Донбасі: минулого тижня вони впали в ціні в середньому відразу на 16,3%, або на 4,6 відсоткового пункта (в.п).

За даними Bloomberg, серед доларових єврооблігацій найменше знизилися котирування цінних паперів з погашенням у вересні цього і наступного року – на 12-11,6%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер вони котируються відповідно по 47,8% і 29,4% від номіналу, проте через близькість терміну погашення ставка за євробондами-2022 підскочила до 772,4% річних порівняно з 537,1% річних тижнем раніше, а щодо євробондів-2023 – до 161,2% з 139,1%.

Решта єврооблігацій України котирується в діапазоні від 22,5% до 20,9% від номіналу.

В результаті ставка за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2024 року зросла до 107,4%, у 2025 році – до 77,4%, у 2026 році – до 60,5% та у 2027 році – до 52,7% річних.

Прибутковість "довших" облігацій з погашенням у 2029 році зросла до 44%, у 2032-33 роках – до 38,7-37,9% річних.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 65,5%, у 2030 році – 35,6% річних, що відповідно на 8,1 в.п. та 4,9 п.п. вище за показники кінця позаминулого тижня.

Ціна ВВП-варантів, яка ще на початку червня була близькою до максимуму від початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), цей тиждень завершила на рівні 25,6%.

Загалом за останні сім тижні українські єврооблігації впали в ціні майже вдвічі – на 45%, тоді як ВВП-варранти – на третину.

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Як повідомлялося, раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.