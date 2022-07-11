Росія заблокувала сайт фотобанку Depositphotos через фото злочинів російських військ в Україні

Росія заблокувала доступ до одного з найбільших світових фотобанків Depositphotos через публікацію світлин про наслідки дії російських окупаційних військ в Україні.

За даними Роскомнагляду (РКН), Генпрокуратура РФ вимагала обмежити доступ до сторінки сайту Depositphotos.com із зображенням, пов’язаним з російським вторгненням в Україну, повідомляє Інтерфакс.

Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ. Наразі ресурс на території РФ недоступний.

Як повідомлялося, 7 березня фотобанк Depositphotos оголосив, що призупиняє обслуговування клієнтів у РФ та Білорусі у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Таке рішення було прийнято попри те, що Росія та Білорусь були одними з найбільших ринків для Depositphotos.

Depositphotos – міжнародний фотобанк, комерційна платформа для авторів та покупців стокових фотографій, векторної графіки та відеороликів. Працює з клієнтами зі 192 країн з офісів у Києві, Нью-Йорку, Лондоні, Берліні, Мілані, Москві та Варшаві. Компанія заснована у 2009 році підприємцем Дмитром Сергєєвим.

У жовтні 2021 року українську компанію-розробника фотобанку Depositphotos та онлайнового редактора Crello за $85 млн викупила американська компанія VistaPrint.