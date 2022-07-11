Підприємці отримали пільгових кредитів з початку повномасштабної війни на 40 мільярдів

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 499 пільгових кредитів на загальну суму 0,99 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із початку дії програми станомна 11 липня підприємці отримали від уповноважених банків 45 676 кредитів на загальну суму 129,3 млрд грн, з яких 29 009 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 49,58 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні було 10 854 кредитні договори на загальну суму 39,68 млрд грн.

Із них 510 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,74 млрд грн – як антикризові кредити, 3,09 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,31 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 13 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.