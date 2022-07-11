Потік українських біженців до ЄС майже припинився, – Єврокомісія

Число українців, які в'їжджають до Європейського Союзу, повернулося до рівня, який був до російського вторгнення.

Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у Празі, передає DW.

"Коли йдеться про потоки біженців, ситуація зараз стабільна. Кількість перетинів між ЄС та Україною є на довоєнному рівні, до COVID-рівня, тому ми повернулися до нормальної кількості людей, які перетинають кордон", – наголосила вона.



Зазначається, що у Чехії найбільше українських біженців на душу населення, за нею йдуть Польща, країни Балтії та Болгарія. Водночас близько половини з 6 млн українських біженців, які втекли до ЄС, уже повернулися додому.



"Я передбачаю, що багато українців у ЄС приймуть рішення перед початком школи – де починати навчання, у державі-члені ЄС чи повернутися в Україну", – додала Йоханссон.