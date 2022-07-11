У Молдові створять хаб для боротьби з незаконною торгівлею зброєю з України

Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні.

Про це оголосила єврокомісарка із внутрішніх справ Йлва Йоганссон на зустрічі міністрами внутрішніх справ ЄС у Празі, передає Європейська правда.

Йдеться про можливість нелегального продажу зброї, яка використовується на війні в Україні, організованим злочинним групам у Європі. За словами Йоганссон, не вся численна зброя в Україні перебуває "в правильних руках", тому разом з Україною та Молдовою ЄС хоче боротися з організованою злочинністю.

Виконувачка обов’язків генерального директора агентства ЄС з охорони кордону Frontex Айя Калная заявила, що кордон між Україною та Молдовою розглядається як можливі ворота для незаконних торговців зброєю.

"Там в основному може проходити контрабандна зброя", – сказала вона.

Тому ЄС створює центр у Молдові для боротьби з організованою злочинністю, зокрема з контрабандою зброї. Він стане універсальним єдиним центром, який дозволить Європолу обмінюватися інформацією, а прикордонному агентству ЄС Frontex підтримувати управління кордонами та виявляти незаконний обіг вогнепальної зброї. Центр також буде спрямований на протидію торгівлі людьми.

Міністр з питань міграції Швеції Андерс Ігеман заявив, що більша частина зброї, що поставляється в Україну, залишається в руках українських військових, і "лише обмежена кількість тієї зброї, яка використовувалася у війні, може бути використана організованою злочинністю пізніше". Але, сказав він, "у нас мають бути заходи контролю над потоком зброї після війни в Україні".