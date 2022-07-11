Влада Білорусі готується обмежити виїзд громадян з країни

Уряд Білорусі підготував зміни до закону "Про порядок виїзду з Республіки Білорусь та в'їзду до Республіки Білорусь", які розширять підстави для відмови громадянам у праві виїхати з країни.

Згідно з текстом законопроєкту, КДБ Білорусі зможе заборонити виїзд із країни не лише тим, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тим, чий виїзд "суперечить інтересам національної безпеки", повідомляє Радіо Свобода.

Таку заборону зможуть вводити терміном до півроку.

Які саме громадяни і з яких підстав потраплять до цієї категорії, у тексті закону не повідомляється.

Також виїзд пропонують заборонити для осіб, щодо яких відкриті адміністративні справи за "політичними" статтями, такими як "невиконання законного розпорядження або вимоги посадової особи при виконанні нею своїх посадових повноважень", "порушення порядку організації або проведення масових заходів" та інших.

Раніше виїзд з Білорусі був заборонений лише тим громадянам, хто вже отримав штраф за цими статтями, але не сплатив його.

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Крім того, законопроєкт передбачає, що співробітники правоохоронних органів Білорусі та збройних сил країни зможуть виїхати за кордон лише з дозволу їхнього керівництва. Їм також зможуть відмовити, обґрунтувавши це "забезпеченням інтересів національної безпеки".

До переліку документів, на підставі яких буде дозволено виїзд чи в'їзд до Білорусі, влада пропонує додати біометричний паспорт.