Кількість українських біженців у Німеччині зросла до 900 тисяч

З початку війни до Німеччини прибуло 876,46 тис. українців, з них у центрах зайнятості та аналогічних державних установах зареєструвалися 353,42 тис. осіб, у тому числі 265 тис. – працездатного віку.

Про це повідомили у Федеральному агентстві з праці ФРН, інформує Deutsche Welle.

При цьому заявки на отримання дитячої допомоги залишили 121 тисяча українців.

З початку війни також було схвалено 144 тисячі інтеграційних курсів для громадян України, які приїхали до Німеччини. Це спеціальні заняття, які допомагають іноземцям освоїтися в повсякденному житті країни, вивчити мову і знайти роботу.

У звіті Федерального агентства праці зазначається, що при пошуку відповідних вакансій для українських біженців виникають складнощі, які пов'язані у тому числі з тим, що більшість кандидатів (понад 75%) – жінки, які під час відвідування курсів мають наглядати за дітьми. Іншою серйозною перешкодою роботодавці називають мовний бар'єр.

Як повідомлялося, за даними ООН, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 29 червня 2022 року становила 3,57 ​​млн.

Водночас, за оцінкою Єврокомісії, наразі кількість українців, які в'їжджають до Європейського Союзу, повернулася до рівня, який був до російського вторгнення.