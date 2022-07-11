Fitch знизив кредитний рейтинг Туреччини через рекордне зростання цін
Як зазначається у пресрелізі агентства, зниження рейтингу зумовлене прискоренням інфляції в Туреччині, а також політикою влади, яка не сприяє її уповільненню, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо, що середня інфляція в Туреччині в 2022 році складе 71,4% – це буде максимум серед країн, що рейтингуються Fitch, і її подальша траєкторія є невизначеною", – зауважують аналітики агентства.
У 2023 році, згідно з прогнозом агентства, інфляція в Туреччині становитиме в середньому 57%.
Аналітики Fitch вважають, що загальна політика влади країни залишиться стимулюючою принаймні до президентських виборів 2023 року.
"Керуючись політичними міркуваннями, турецький Центробанк зберігає ключову процентну ставку на рівні 14% з грудня 2021 року, незважаючи на інфляцію, що швидко посилюється, наслідки (розв'язаної РФ повномасштабної, – ред.) війни в Україні для сировинних ринків і посилення грошово-кредитної політики", – констатує Fitch.
Агентство вказує, що сфокусованість уряду Туреччини на підтримці високих темпів економічного зростання сприяє підвищенню попиту на іноземну валюту, послабленню ліри, зниженню міжнародних резервів та прискоренню інфляції в країні.
Як повідомлялося, зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося у червні до 78,6% у річному вираженні, оновивши максимум із вересня 1998 року. Зокрема, ціни на енергоносії за рік підскочили у 2,5 раза, на харчі та напої – на 93,9%.