Кабмін перерозподілив гарантії за кредитами для бізнесу на 1,4 мільярда

Кабінет міністрів України перерозподілив надання державних гарантій на портфельній основі за 2022 рік для кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва, скоротивши надання гарантій 8 приватним банкам та збільшивши на 1,42 млрд грн суму гарантій для держбанків.