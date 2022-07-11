Світовий банк хоче допомогти агросектору та житловому будівництву України

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку продовжить підтримку України в сьогоднішніх умовах війни.

Про це повідомив новий віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора, передає Інтерфакс-Україна.

"IFC продовжує підтримувати існуючих клієнтів оборотним капіталом, якого вони потребують, особливо під час війни. Ми також вивчаємо варіанти вирішення як короткострокових, так і середньострокових заходів щодо відновлення в різних секторах", – сказав Мора.

За його словами, у цьому контексті сектор агробізнесу (наприклад, зерносховища) має вирішальне значення з огляду на поточні та потенційні проблеми продовольчої безпеки в регіоні, а також у глобальному масштабі, наприклад, у Північній Африці.

"По-перше, ми намагаємося придумати рішення для підтримки місцевих фермерів та виробників зерна. По-друге, ми хочемо зосередитися на енергетичному секторі країни, який має вирішальне значення, враховуючи зиму в Україні та потребу в опаленні, серед іншого", – зазначив. Море

Він уточнив, що головними пріоритетами для корпорації в енергосекторі України є енергетична незалежність та безпека.

Віце-президент IFC додав, що третій напрямок роботи організації включатиме міста.

"Мета полягає в тому, щоб підтримати Україну як на національному, так і на муніципальному рівні, ніж ми й займалися до війни. З 2019 року ми підтримали п'ять муніципалітетів, і це те, що ми хотіли б відновити в Україні", – пояснив Мора .

За його словами, ще одним пріоритетним напрямком є ​​доступне житло, оскільки 12 млн українців були змушені залишити свої будинки.

"Через програму енергоефективності IFC, яка існувала до війни в координації з ЄС та Німеччиною, ми зараз намагаємося допомогти з реконструкцією житлового сектору", – повідомив віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні, який, зокрема, координує програму допомоги IFC в Україні.

Мора уточнив, що портфель IFC знаходиться у хорошому стані, і корпорація уважно стежить за ним, вносячи необхідні внутрішні зміни.