Ахметов закриває свої телеканали через закон про олігархів (оновлено)

Мільярдер Рінат Ахметова прийняв рішення відмовитись від свого медіабізнесу через набрання чинності так званого "закону про олігархів".

Про це йдеться у заяві Ахметова, оприлюдненій на сайті його головної компанії SCM.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", – йдеться у заяві Ахметова.

Він пояснив, що таке рішення пов’язане із набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", – зазначив мільярдер.

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. В ньому працює близько 4000 співробітників.

Директорка з комунікацій SCM Наталія Ємеченко в Facebook уточнила, що рішення торкнеться всіх медіаактивів Ахметова, включно з групою спортивних каналів "Футбол". Вона тако зазначила, що не йдеться про передачу медіабізнесу державі, а лише про здачу ліцензій.

"Ми повертаємо лише ліцензії. Ми не передаємо активи", – уточнила Ємченко.

У контексті майбутнього співробітників "Медіа Групи України" вона зазначила, що "це вже інша історія, яка не буде стосуватися роботи МГУ як медіа".

Відповідаючи на запитання про майбутнє телеканалів групи Ємченко додала, що "не бачить" варіантів їх подальшої роботи.

"Медіа Група Україна" поєднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індіго TV", телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сігма"; оператора супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; новинну групу "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сегодня" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проект Vogue UA та ОТТ-платформу OLL.TV.

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Як повідомлялося, раніше металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського оголосила про зупинку трьох своїх гірничо-збагачувальних комбінатів та скорочення роботми метзаводу "Каметсталь".

Нагадаємо, минулого листопада президент Володимир Зеленський звинуватив медіахолдинг Ріната Ахметова у спробі дестабілізації ситуації у державі через критику чинної влади та заявив, що власник ЗМІ має нести відповідальність за це.

Зеленський також заявив про наявність у нього інформації, що з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.