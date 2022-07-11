Кошти міжнародних донорів покривають лише половину потреб бюджету України, – ЦЕС. ІНФОГРАФІКА

Із $22 млрд, необхідних на покриття бюджетного дефіциту та погашення боргів у березні-червні, Україна отримала лише $10,2 млрд іноземних кредитів та грантів.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії, посилаючись на дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що динаміка надходжень дозволяє і надалі розраховувати на принаймні часткове перекриття дефіциту за рахунок міжнародної допомоги протягом другої половини 2022 року.

Наприклад, з урахуванням коштів, що надійшли на початку липня, надходження до бюджету з 24 лютого до 5 липня перевищують $11 млрд.

Загалом від початку повномасштабної війни партнери зобов’язалися надати Україні кредити та гранти на $32 млрд. Мова йде лише про гроші, що будуть направлені до бюджету України – тобто без урахування коштів на гуманітарну допомогу та військові потреби.

Серед іноземних донорів найбільшими є Європейський Союз та США. Вони пообіцяли надати Україні більше, ніж по $10 млрд фінансування.

Ці кошти надходитимуть не одномоментно, а траншами протягом декількох місяців, покриваючи частину потреб країни.

Зазначається також, що в перші місяці повномасштабної війни іноземні кошти надходили із затримкою. Тоді уряд був вимушений залучати кошти через облігації внутрішньої державної позики.

Найбільшим покупцем облігацій став Національний банк ($7,6 млрд починаючи з 24 лютого), який фактично фінансував дефіцит за рахунок друку гривні.

"Таке фінансування бюджету є виправданим, зважаючи на те, що більша частина видатків іде на воєнні потреби. Однак із часом фінансування бюджету за рахунок емісії сильніше розганятиме девальвацію та інфляцію. Зростання обсягів обіцяної іноземної допомоги та, головне, регулярні надходження дозволять зменшити цей тягар", – прокоментував економіст ЦЕС Максим Самойлюк.