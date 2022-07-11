Обмеження транзиту до російського Калінінграду торкнулися 15% вантажопотоку, – влада Литви

Обмеження на транзит до Калінінградської області (Росія), що набули чинності в Литві 10 липня, торкнулися 15% всього вантажопотоку, який возять до російського анклаву і назад.

Про це повідомила національна компанія "Литовські залізниці", передає Європейська правда.

У Литві 10 липня набула чинності заборона на ввезення цементу, спирту та низки інших товарів російського походження на територію Євросоюзу, передбачену четвертим пакетом санкцій ЄС.

Офіційна представниця "Литовських залізниць" Котріна Дзікарайте розповіла, що у першому півріччі 2022 року через Литву до Калінінградської області й назад було перевезено 550 тис. тонн вантажів, щодо яких набули чинності нові санкції.

Із цієї кількості чорні метали становили до 9% усіх транзитних вантажів, цемент – 3%, алкогольна продукція – 1,4%, вироби з дерева – 0,6%, решту складали різні інші підсанкційні товари.

За словами Дзікарайте, про останні обмеження "Литовські залізниці" повідомляли клієнтів заздалегідь, погоджуючи заявки на перевезення вантажів.

Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації не зупинено та не заблоковано.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.