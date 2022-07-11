Посли країн "Великої сімки" знову закликали українську владу призначити голову САП

Посли країн "Великої сімки" (G7) наголошують на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Україні.

Про це йдеться у повідомленні представництва групи послів G7 у Києві в мережі Twitter.

"Як ми обговорили з віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, призначення нового керівника САП є однією з у мов надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, разом із проведенням конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Конкурсна комісія щодо обрання керівника САП з кінця 2021 року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

У блокуванні затвердження результатів звинувачують членів комісії, призначених Верховною Радою, яких пов'язують з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим.