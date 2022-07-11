Оцінка найдорожчого фінансового стартапу впала у 7 разів

Шведський сервіс онлайнплатежів Klarna в рамках чергового інвестиційного раунду зміг залучити $800 млн фінансування, однак оцінка компанії за його підсумками склала $6,7 млрд, тоді як рік тому інвестори оцінювали стартап у $45,6 млрд.

За підсумками нинішнього раунду фінансування компанії надали як існуючі інвестори, включаючи Sequoia, так і нові, включно із суверенним фондом ОАЕ Mubadala Investment Co та пенсійним фондом Канади, повідомляє MarketWatch.

В компанії повідомили, що залучені кошти в основному буде використано для розширення її позицій на ринку США.

Klarna Bank AB – шведська фінансово-технологічна компанія, яка надає фінансові послуги онлайн, зокрема у форматі "Купуйте зараз, платіть пізніше".

Компанія має понад 4000 співробітників, більшість з них працюють у штаб-квартирах у Стокгольмі та Берліні.

У 2021 році онлайн-продажі компанії склали близько $80 млрд. У тому ж році Klarna стала найдорожчим стартапом Європи, отримавши оцінку $45,6 млрд.