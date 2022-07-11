Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців через брак житла

Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.

Про це повідомляє The Guardian, передає Європейська правда.

Призупинення схеми "забезпечить, що переміщені особи, які вже тут, і ті, хто прибуде найближчими місяцями, будуть у безпеці та підтримці стільки, скільки їм потрібно, після небезпек, з якими вони зіткнулися вдома", – йдеться в заяві уряду.

Станом на 11 липня 4666 із 7000 українців, які прибули до Шотландії, зробили це за "схемою суперспонсорства", яку було запущено 18 березня.

Очікується, що найближчими місяцями Шотландія прийме ще 18 тис. осіб, а це означає, що на душу населення буде видано більше віз, ніж в Англії, Уельсі та Північній Ірландії.

Якщо кількість людей продовжуватиме надходити в такому ж темпі, місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до екстреного розміщення біженців, яке, за словами уряду, не є стійким рішенням і не відповідає "теплому шотландському прийому".

Уряд Шотландії закликав уряд Великої Британії скасувати всі візові вимоги для українськх біженців. Відповідно до схеми, яка має бути призупинена 13 липня, люди, які звертаються за британською візою, можуть обрати шотландський уряд як спонсора.

Тільки після того, як міністерство внутрішніх справ Британії схвалить заявку, біженець може вирушити до Шотландії.

Станом на 5 липня урядові дані показують, що кількість заяв на отримання візи, в яких Шотландія вказана як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем. Кількість виданих віз зросла на 27%, а кількість тих, хто прибуває за схемою спонсора, зросла на 20%.

Очікується, що цифри зростатимуть, тому шотландський уряд забезпечив додаткове розміщення у готелях та університетських містечках, а нещодавно зафрахтував на шість місяців пасажирське судно для надання додаткового тимчасового житла із 739 номерами.