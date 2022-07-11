Мінветеранів готує новий законопроєкт про соціальну підтримку військовослужбовців

Міністерство у справах ветеранів працює над підготовкою нового законопроєкту щодо соціальної підтримки українських захисників та захисниць.

Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун під час включення до інформаційного марафону національних телеканалів.

Для цього Мінветеранів разом із науковцями та представниками силових відомств наразі почало аналізувати чинне законодавство щодо належних пільг для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.

"Це довгий процес, адже треба проаналізувати шість законів України і понад 179 підзаконних актів. Наразі драфт напрацьований, зараз ми спільно з експертною радою науковців, яка створена при Мінветеранів, проводимо аналіз усіх цих документів і дотично з Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ, усім силовим блоком нашої держави проводимо комплексний аналіз для того, щоб у подальшому напрацювати новий законопроєкт, який буде забезпечувати категорію захисників і захисниць нашої країни", – розповів Порхун.

Він наголосив, що у зв'язку з повномасштабним збройним вторгненням РФ до України кількість учасників бойових дій та членів їхніх родин, якими опікується Мінветеранів, збільшиться в рази, тому Міністерство проводить масштабну роботу зі зміни відповідного законодавства.

"Протягом п'яти місяців було ухвалено п'ять законопроєктів, де ми прописали, хто може претендувати на статус учасника бойових дій – це бійці територіальної оборони і бійці добровольчих формувань територіальних громад. Ми також запровадили окрему категорію – члени родин загиблих (померлих) захисників України. Наразі ми працюємо над проведенням комплексного огляду системи соціальної підтримки з метою відійти від "совкових" підходів до ветеранів як до пільгоорієнтованих громадян. Ми маємо забезпечити українського ветерана надійним захистом держави, допомогти стати надійним працівником для розвитку економіки України після перемоги", – підкреслив Порхун.

Також Мінветеранів активно працює над розробкою та впровадженням в Україні дієвої системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя.

За словами Порхуна, сам процес переходу особи з військової кар’єри на цивільну має відбуватися протягом року, коли військовослужбовець ще проходить службу в силових структурах нашої держави. І коли він ухвалить рішення, що буде звільнятися – з ним починають плідно працювати психологи, реабілітологи, якщо це потрібно, а також фахівці, які допоможуть визначитися людині, ким вона себе бачить у майбутньому. Крім того, потрібно пройти відповідне навчання чи здобути освіту.

"Після завершення року служби, коли військовий залишить свою силову структуру і перетне КПП, він входить у цивільне життя і виходить на роботу. Ми не хочемо, щоб була прірва, як зараз: коли військові залишають частини, виходять у цивільне життя і намагаються знайти собі застосування. Саме для цього Мінветеранів і створює дієву систему переходу з військової кар’єри на цивільну. Ми проводимо аналіз досвіду багатьох країн світу, де цей перехід уже працює, на прикладі США і Великої Британії. Ми беремо моделі і зараз прописуємо дорожню карту, щоб імплементувати такий досвід у наше законодавство", – зазначив Порхун.