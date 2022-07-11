Британська прокуратура звинуватила у шахрайстві колишнього боса "Формули-1", який виправдовував Путіна

Королівська прокуратура Великої Британії (CPS) повідомила колишньому керівнику "Формули-1" Берні Екклстоуну про підозру у шахрайстві.

Звинувачення прокуратури ґрунтується на розслідуванні, проведеному податковою та митною службою Великої Британії (HMRC), повідомляє Sky News.

За даними слідства, 91-річний бізнесмен-мільярдер не задекларував закордонні активи, вартість яких перевищує 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

"CPS ознайомилась із доказами від HMRC і дозволила пред’явити Бернарду Екклстоуну звинувачення в шахрайстві шляхом свідомого уведення в оману HMRC про існування активів, які зберігаються за кордоном імовірною вартістю понад 400 мільйонів фунтів", – заявив генпрокурор Великої Британії Ендрю Пенхейл.

Представник HMRC Саймон Йорк додав, що розслідування було "складним і глобальним" і стосується "прогнозованих податкових зобов’язань, що випливають із понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів офшорних активів, які були приховані від HMRC".

Екклстоуна керував "Формулою-1" до 2017 році, коли він залишив посаду виконавчого директора. Водночас він залишається співвласником компанії-організатора змагань. За даними Forbes, його статки перевищують 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Наприкінці червня Екклстоун в ефірі підтримав президента РФ Владіміра Путіна, назвавши його "першокласною людиною", яка робить те, що вважає правильним. За словами Екклстоуна, Путін іноді робить помилки, як і будь-які інші ділові люди.

Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що він не доклав достатньо зусиль, щоб "достукатися" до Путіна.

Згодом після цих заяв Екклстоун вибачився, заявивши, що не підтримує вторгнення Росії в Україну.