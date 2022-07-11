Нацкомісія почала ще одне розслідування через дії компанії Коломойського на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала розслідування дій ТОВ "Юнайтед Енерджі" на ринку електроенергії через виявлені ознаки порушень.

Відповідну постанову №694 НКРЕКП затвердила 7 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про можливі порушення на ринку електроенергії, вчинені компанією з 11 лютого по 30 червня 2022 року, тобто під час масштабного воєнного вторгнення Росії.

Підставою для проведення розслідування вказано моніторинг поведінки учасників ринку та повідомлення НЕК "Укренерго" щодо виникнення значних обсягів негативних небалансів.

ТОВ "Юнайтед Енерджі" пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Як повідомлялося, наприкінці травня НКРЕКП повторно ухвалила рішення про проведення розслідування дій учасників ринку електроенергії з 1 січня 2021 року по 10 лютого 2022 року, що спричинило суттєве зниження цін на електроенергію.

Рішення стосується НАЕК "Енергоатом", трьох генеруючих компаній холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова ("Дніпро-", "Захід-" та "Східенерго"), а також трьох трейдерів – "Д.Трейдінг", "Юнайтед Енерджі" (з орбіти Ігоря Коломойського) та "Південь Енерго Збут".

Нацкомісія вказувала, що їхні дії призвели до зниження ціни на ринку "на добу вперед" (РДН), перетікання обсягів з РДН на внутрішньодобовий ринок (ВДР), зменшення ціни заявок продажу іншими учасниками ринку електроенергії, витіснення виробників та ДП "Гарантований покупець" з РДН.