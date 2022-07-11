"Укрзалізниця" виплатила відсотки за євробондами на $36 мільйонів

"Укрзалізниця" сплатила купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році на суму $36 млн.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив у Telegram.

"Заплатили сьогодні другий і останній цього року купонний платіж за єврооблігаціями, $36 млн", – написав Камишін.

Як повідомлялося, на початку липня 2021 року "Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на $300 млн під 7,875% річних. Залучені кошти компанія планувала направити на обслуговування боргових зобов'язань компанії та погашення кредиту АТ "Сбербанк", а також на поповнення оборотного капіталу "Укрзалізниці".