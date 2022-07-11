Євросоюз представить новий пакет санкцій проти Росії найближчими тижнями, – Bloomberg

Європейський Союз "у найближчі тижні" планує представити новий, сьомий, пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Європейська правда.

За словами співрозмовників видання, до сьомого пакету санкцій можуть увійти обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій та розширення санкційних списків.

Механізми обмеження цін на нафту обговорюються, але найближчим часом ЄС навряд чи запровадить такі санкції.

Деякі країни-члени ЄС наполягали на включенні російського газу до санкцій, але серед переважної більшості країн такого бажання немає.

Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

Раніше повідомлялося, що на початку червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі.