Електронний рецепт для придбання антибіотиків запустять вже наступного місяця

Пацієнти отримуватимуть електронний рецепт для придбання антибіотиків за власні кошти уже з серпня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, це рішення стане першим етапом у запровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні та сприятиме розв'язанню проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.

"Регулювання відпуску антибіотиків шляхом запровадження електронного рецепта – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, внаслідок якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", – пояснюють у МОЗ.

Нововведення почне працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар зможе виписати паперовий рецепт.

У міністерстві уточнили, що електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я.

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"На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

В МОЗ додали, що наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.

Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики, рішення про що ухвалюватиметься з урахуванням ситуації в країні.