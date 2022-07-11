Власник Louis Vuitton і Hennessy продав мережу магазинів елітної косметики в Росії

Холдингу LVMH (володіє брендами Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior, Dom Perignon та іншими) оголосив про продаж свого російського підрозділу магазинів елітної косметики та парфумерії Sephora місцевому топменеджеру.

Як повідомляється на сайті холдингу, після завершення угоди магазини, що належали французькій мережі, працюватимуть під історичним брендом "Ile de Beauté".

Сума угоди не розголошується.

За даними російського Forbes, гендиректор АТ "Сефора рус", російської "дочки" Sephora, – Євген Дроздов. За словами джерел видання, передача активу відбудеться "через кілька тижнів".

Зараз Sephora має 88 магазинів у Росії.

"Ile de Beauté" – одна з найстаріших російських мереж косметики та парфумерії, заснована в 2001 році. З LVMH вона почала співпрацювати у 2008 році, створивши спільне підприємство, де французька група отримала 45% та опціон на подальше збільшення своєї частки. До 2017 року LVMH повністю викупила мережу "Ile de Beauté". У 2020 році було оголошено, що магазини "Ile de Beauté" працюватимуть під брендом Sephora.

Як повідомлялося, на початку березня компанія Sephora, що спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, повідомила про закриття магазинів в Росії, а також припинення онлайн-продажів з 8 березня.