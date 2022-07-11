Українські банки визнаватимуть європейські електронні підписи та печатки, – НБУ

Національний банк України врегулював питання щодо визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надаються в Європейському Союзі, у банківській системі України та під час здійснення переказу коштів.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку №140 від 7 липня "Про визнання іноземних кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів", що набирає чинності з 12 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

В Нацбанку пояснили, що з цієї дати банки України, філії іноземних банків та учасники платіжних систем повинні визнавати:

кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні печатки, створені згідно із законодавством ЄС;

засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, сертифіковані згідно із законодавством ЄС.

Таке рішення сприятиме прискоренню інтеграції банківської системи України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу й розбудові єдиного фінансового простору.

Воно діятиме до моменту укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг.