Українські банки визнаватимуть європейські електронні підписи та печатки, – НБУ
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Національний банк України врегулював питання щодо визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надаються в Європейському Союзі, у банківській системі України та під час здійснення переказу коштів.
Відповідні норми містить постанова правління Національного банку №140 від 7 липня "Про визнання іноземних кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів", що набирає чинності з 12 липня, повідомляє пресслужба регулятора.
В Нацбанку пояснили, що з цієї дати банки України, філії іноземних банків та учасники платіжних систем повинні визнавати:
- кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні печатки, створені згідно із законодавством ЄС;
- засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, сертифіковані згідно із законодавством ЄС.
Таке рішення сприятиме прискоренню інтеграції банківської системи України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу й розбудові єдиного фінансового простору.
Воно діятиме до моменту укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг.