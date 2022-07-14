Європейське космічне агентство остаточно припинило співпрацю з "Роскосмосом" за програмою дослідження Марса

Європейське космічне агентство (ЄКА) остаточно припинило співпрацю з "Роскосмосом" над місією ExoMars.

Про це голова ЄКА Йозеф Ашбахер повідомив у Twitter.

"Сьогодні рада ЄКА розглянула місію ExoMars Rover і Surface Platform, визнавши, що обставини, які призвели до призупинення співпраці з "Роскосмосом" – війна в Україні та пов’язані з цим санкції – продовжують переважати. Як наслідок, Рада доручила мені офіційно припинити наразі призупинену співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії ExoMars Rover і Surface Platform", – повідомив голова ЄКА.

Він додав, що подробиці щодо подальшої роботи з іншими партнерами у цих проєктах будуть представлені 20 липня.

Як повідомлялося, у березні рада Європейського космічного агентства (ESA) призупинила співпрацю з держкорпорацією "Роскосмос" за місією ExoMars з досліджень на поверхні Марса.