Росія витратила перші $900 мільйонів на порятунок "Аерофлоту"

Росія через Росмайно та Мінфін РФ докапіталізували "Аерофлот" на 52,5 мільярда рублів ($900 мільйонів за поточним курсом).

Як повідомила авіакомпанія, внаслідок докапіталізації частка держави зросла з 57,34% до 73,77% акцій "Аерофлоту", передає російський Інтерфакс.

Отримані від держави кошти мають "покрити потребу групи в рамках реструктуризації заборгованості з акредитивів".

Роосійські ЗМІ повідомляли, що спочатку планувалося виділити на докапіталізацію "Аерофлоту" близько 107 млрд руб. за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Як повідомлялося, авіакомпанії російської групи "Аерофлот" також отримають 49,9 млрд рублів із 100 млрд руб. субсидій, які влада Росії планує надати у вигляді дотацій російським авіаперевізникам в умовах санкцій та припинення польотів у більшість країн світу.

Нагадаємо, після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.

Своєю чергою Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.