Євросоюз не готує санкцій проти російського газу, – прем'єр Чехії

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, але вже ясно, що він не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть досить швидко адаптуватися до змін.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Reuters.



За його словами, санкції, підготовка яких наразі завершуються виконавчою владою ЄС, мають заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, а також персональні санкції.



Європейська комісія має бути готова представити новий пакет обмежень найближчими днями, і країни-члени можуть схвалити його відразу після цього, додав глава чеського уряду.



"Що, безумовно, проблематично, так це включити в санкції енергетику, адже потрібно дотримуватися принципу, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які їх запроваджують", – зазначив Фіала.

Тож, він додав, що немає жодних шансів включити до нового пакету санкцій ембарго на російський газ.

"Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежить від російського газу", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що на початку червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі.