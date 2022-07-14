У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів, – ЗМІ

Ключові аспекти плану щодо відновлення експорту українського зерна через Чорне море передбачають часткове розмінування Україною портів та підходів до них, припинення вогню для проходження караванів суден із зерном.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.



Газета кваліфікує домовленості з цього питання, досягнуті на переговорах представників Росії, Туреччини України та ООН у Стамбулі як "всеосяжну угоду".



"Згідно з всеосяжною угодою, досягнутою в середу, зерно може бути відправлене з трьох українських портів у конвоях, що супроводжуються українськими кораблями, з припиненням вогню для захисту суден у межах географічних кордонів та деякими операціями з розмінування", – пише видання.



Зазначається, що технічні деталі ще доведеться опрацювати, зокрема те, як проходитиме розмінування навколо українських портів.



Відповідно до домовленостей, ВМС Туреччини перевірятимуть порожні судна, що заходять в українські порти, щоб розвіяти побоювання Росії щодо того, що кораблі можуть бути використані для транспортування зброї Збройним силам України.



The Wall Street Journal пише, що хоча офіційні особи заявили, що переговори завершилися угодою про загальні параметри експорту, "вони попередили, що угода ще не підписана президентом Росії Володимиром Путіним".



Джерела газети не виключають, що це може статися під час зустрічі російського лідера з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Тегерані наступного тижня.

Як повідомлялося, напередодні Україна, Туреччина та ООН заявили про прогрес у переговорах про експорт українського зерна.