Прибуток "Приватбанку" впав майже вдвічі

Державний "Приватбанк" завершив перше півріччя з прибутком 6,3 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2021 року – 11,6 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба банку, такий результат зумовлений низкою заходів на підтримку держави, клієнтів та співробітників в умовах воєнного стану.

"Зокрема, сума недоотриманих доходів за період війни оцінюється у понад 5,5 млрд грн. Окрім того, на покриття кредитних ризиків за 6 місяців 2022 року банк сформував 6,9 млрд грн резервів, адже зараз більшість клієнтів не можуть обслуговувати свої зобов’язання. Втім, рівень проблемних кредитів ще не до кінця визначений як на рівні банку, так і на рівні всієї банківської системи України", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що банк адаптувався до нової реальності – управління операційними витратами банку забезпечили економію витрат за пів року на 11%.

За перше півріччя 2022 року кредитний портфель банку (без кредитів, пов’язаних з минулими власниками), збільшився на 16% (вартість грос).

Також із початку року "Приватбанк" наростив обсяги коштів клієнтів на 61 млрд грн, або 19%.

На фоні воєнних дій строкові депозити мають тенденцію до зменшення (-12,6%), натомість залишки на поточних рахунках клієнтів зросли на 34%, або на 73,8 млрд грн, додали в банку.

Як повідомлялося, завдяки результатам довоєнних місяців "Приватбанк" завершив перший квартал 2022 року з прибутком 3,7 млрд грн.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році "Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 35,05 млрд грн