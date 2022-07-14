СБУ затримала організатора схеми розкрадання надр на 1 мільярд

Служба безпеки на Харківщині затримала організатора кримінального угруповання, яке розграбовувало надра східного регіону на 1 млрд грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, понад 5 місяців зловмисник переховувався від слідства за організацію нелегального видобутку будівельного піску у промислових масштабах.

За висновками експертизи, його незаконна діяльність завдала збитків бюджету та природоохоронному фонду держави у розмірі майже 1 млрд грн.

В СБУ нагадали, що на початку цього року знешкодили злочинну групу, яка облаштувала декілька нелегальних кар’єрів на території Роганської об’єднаної територіальної громади, з яких вивозили пісок у промислових масштабах.

Викрадені надра реалізовували через розгалужену мережу афілійованих комерційних структур.

Тоді правоохоронці затримали трьох організаторів незаконного бізнесу. Проте їх ватажок переховувався від слідства і був оголошений у загальнодержавний розшук.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також встановлено, що зловмисник входив до найближчого оточення покійного кримінального авторитета на прізвисько "Князь". Його угруповання причетне до умисних вбивств, рейдерства і викрадення людей у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Банду було нейтралізовано в ході масштабної спецоперації СБУ у липні 2020 року.