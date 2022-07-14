Нацкомісія позапланово перевірить 14 обленерго через скарги споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за зверненнями споживачів проведе позапланові перевірки 14 обленерго.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Підставою для проведення перевірок стали звернення та скарги як побутових, так і непобутових споживачів про незадовільне надання вказаними підприємствами послуг у сфері електроенергетики", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, перевірять: ПрАТ "Кіровоградобленерго", АТ "Чернігівобленерго", АТ "Вінницяобленерго", АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Прикарпаттяобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

Зазначається, що серед найпоширеніших проблем, з якими стикаються споживачі зі згаданими компаніями, стали необґрунтоване припинення електропостачання споживачу, недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та інші.